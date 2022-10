Wird womöglich bald um 20 Uhr statt 21 Uhr schließen: Der Aldi-Markt in der Lily-Braun-Straße Bad Oldesloe. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Maßnahme zum Energiesparen Welche Supermärkte in Stormarn ab November früher schließen - und welche nicht Von Joshua Hirschfeld | 20.10.2022, 17:22 Uhr

Aldi Nord kündigt an, ab November die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte zu verkürzen. Wie sich andere Supermärkte positionieren und was das für Kunden in Stormarn bedeutet.