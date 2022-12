Der Shanty-Chor Bad Oldelsoe beendet seine Corona-Weihnachtspause und gibt wieder ein vorweihnachtliches Straßenkonzert. Foto: Shanty-Chor Bad Oldesloe up-down up-down Lions, Shanty-Chor und Kirche Hier wird in Bad Oldesloe vor Weihnachten gemeinsam gesungen Von Patrick Niemeier | 09.12.2022, 17:17 Uhr

In der Vorweihnachtszeit gibt es gleich mehrere Möglichkeiten in Bad Oldesloe sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Traditionell ist das Einsingen der Weihnachten an der Peter-Paul-Kirche. Neu dabei ist ein Event des Lions-Club und der Shantychor tritt auch wieder in der Oldesloer Innenstadt auf.