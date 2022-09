Der kleine „Weihnachtsmarkt am Mühlrad“ in Bad Oldesloe fällt auch 2022 wieder aus. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Dritte Absage in Folge „Weihnachtsmarkt am Mühlrad“ in Bad Oldesloe fällt auch 2022 aus Von Patrick Niemeier | 05.09.2022, 11:47 Uhr

Den kleinen „Weihnachtsmarkt am Mühlrad“ in Bad Oldesloe wird es auch 2022 nicht geben. Es ist mittlerweile die dritte Absage in Folge.