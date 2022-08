Kann aus Energiespargründen in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung in Bad Oldesloe verzichtet werden oder ist die Weihnachtsatmosphäre wichtiger als das Sparen? Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Energiespar-Maßnahme Gibt es dieses Jahr in Bad Oldesloe keine Weihnachtsbeleuchtung? Von Patrick Niemeier | 26.08.2022, 16:10 Uhr

Alle Menschen sind in den aktuellen Zeiten aufgerufen Strom zu sparen. Doch was ist mit den Kommunen selbst? Und wie sieht es mit Traditionen wie der Weihnachtsbeleuchtung aus? In Bad Oldesloe wird das Thema diskutiert.