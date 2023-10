Wärmeplanung in Stormarn Warten auf das Wärmenetz oder doch neue Heizung? Das rät ein Experte Von Sina Lea Riebe | 10.10.2023, 15:07 Uhr Fernwärme kann beispielsweise ein Teil der kommunalen Wärmeplanung werden. Foto: IMAGO / Jochen Tack up-down up-down

In vielen größeren Stormarner Gemeinden und Städten steht die verpflichtende kommunale Wärmeplanung bereits auf der Agenda. Zum Teil muss sie bis Ende 2024 stehen. Erst dann ist klar, welche Haushalte an die geplanten Wärmenetze angeschlossen werden und welche nicht – doch was passiert, wenn in der Zwischenzeit die Heizung muckt? Wir haben bei der Verbraucherzentrale einmal genauer nachgefragt.