Warntag am 8. Dezember: Kreis Stormarn zufrieden mit Probe-Alarm Von Patrick Niemeier | 08.12.2022, 14:38 Uhr

Drei Stunden nach dem Probealarm am bundesweiten Warntag zieht die Kreisverwaltung Stormarn ein positives Fazit. Nur einige Bürger reagierten verwundert, was vor allem an lauten Warnungen auf ihren Handys lag.