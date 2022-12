Alte Sirenen sollen modernisiert und neue Sirenen in Storman installiert werden. Foto: Imago/Christian Ohde up-down up-down Kreis Stormarn Warntag 8. Dezember: Viele Sirenen nicht für Großalarm bereit Von Patrick Niemeier | 01.12.2022, 15:51 Uhr | Update vor 10 Min.

Wenn am 8. Dezember am bundesweiten Warntag die Warnsysteme getestet werden, werden nicht alle Bürger in Stormarn eine Sirene hören. Das soll sich aber zeitnah wieder ändern, nachdem vor zwei Jahrzehnten viele Sirenen abgebaut wurden. Es gibt Pläne für ein flächendeckendes Sirenen-System.