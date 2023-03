Ein Zug der Nordbahn auf der Fahrt zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe (Archivfoto). Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Warnstreik der EVG Züge rollen los: Nordbahn kann Betrieb wieder aufnehmen Von Patrick Niemeier | 27.03.2023, 17:39 Uhr

Nachdem Streikmaßnahmen in der Infrastruktur der Deutschen Bahn - wie auf Bahnhöfen oder in Stellwerken - beendet wurden, kann die Nordbahn ihren Betrieb auf den Strecken in Segeberg, Stormarn, Steinburg und Pinneberg wieder hochfahren.