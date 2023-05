Foto: Patrick Niemeier Kommunalwahl 2023 Wahl zum Kreistag Stormarn: Erste Ergebnisse sind da Von Patrick Niemeier | 14.05.2023, 18:55 Uhr

Am 14. Mai wird ein neuer Kreistag in Stormarn gewählt. Insgesamt elf Parteien und Wählergemeinschaften stehen zur Wahl - Rekord. Wer von ihnen in den neuen Kreistag einzieht und wer nicht. Wer überrascht und wer enttäuscht. Alles zur Kreistag bei uns im Artikel