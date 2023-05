Die CDU hat in Bad Oldesloe weiterhin die stärkste Fraktion. Hier feiern die Christdemokraten auf ihrer kleinen Wahlparty. Foto: Nico von Hausen up-down up-down Kommunalwahl 2023 Gemeindewahl in Bad Oldesloe: CDU gewinnt - FBO holt sich den zweiten Platz Von Patrick Niemeier | 14.05.2023, 22:05 Uhr | Update vor 49 Min.

Am 14. Mai wurde eine neue Stadtverordneten-Versammlung gewählt. Für die Kommunalwahl waren in der Kreisstadt die CDU, die SPD, die Grünen, die Linke, die Freien Wähler und in einem Wahlkreis die Piraten-Partei angetreten. Wir schauen, wer das Rennen gemacht hat.