Die FDP tritt nicht zur Wahl für die neue Stadtverordnetenversammlung in Bad Oldesloe an. Foto: imago/penofoto Keine Kandidaten in der Kreisstadt Wähler überrascht: FDP tritt in Bad Oldesloe nicht zur Wahl an Von Patrick Niemeier | 13.05.2023, 22:11 Uhr

Bei so manchen Wählern in Bad Oldesloe schien eine Nachricht noch nicht durchgesickert, weil FDP-Wahlplakate in der Kreisstadt hängen. Nach dem Artikel über den Abschied der Ex-Landtagsabgeordneten Anita Klahn aus Bad Oldesloe aus der Politik, gab es daher Nachfragen, ob es stimme, dass die FDP nicht in der Kreisstadt antritt.