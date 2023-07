Die Party der Jugendlichen verlagerte sich 2022 beim Vogelschießen vor allem auf den Kunstrasen Foto: Peter Wüst/rtn up-down up-down Entscheidung gefallen Vogelschießen Bad Oldesloe: Kunstrasenplatz wird nicht gesperrt Von Patrick Niemeier | 11.07.2023, 13:46 Uhr

Müll, Scherben, Flaschen und ein gesperrter Kunstrasenplatz: Die Reste der Volgelschießen-Party am Exer in Bad Oldesloe sorgten in den vergangenen Jahren für Frust. Eine Lösung: Den Platz vor dem Fest absperren. Doch die Stadt entschied sich jetzt dagegen.