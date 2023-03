Warnstreik auch in Stormarn. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst mehr Geld. Deswegen wird vielerorts am Freitag nicht gearbeitet. Foto: IMAGO/Harry Haertel up-down up-down Oldesloer Stadtverwaltung betroffen Warnstreik im öffentlichen Dienst: Beschäftigte in Stormarn legen Arbeit nieder Von Finn Fischer | 23.03.2023, 16:20 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Auch in Bad Oldesloe legen Beschäftigte der Stadtverwaltung ihre Arbeit nieder. In anderen Städten ist noch ungewiss, ob gestreikt wird.