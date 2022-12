Der kleine „Küchen-Junge“ will beim Backen helfen? Das kann gefährlich werden! Foto: AOK/hfr up-down up-down Mehr Verbrennungen im Advent Was tun, wenn sich das Kind verbrennt? Erste-Hilfe-Tipps von Experten Von Guido Behsen | 08.12.2022, 10:28 Uhr

Auch in Stormarn steigt in der Weihnachtszeit die Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen, gerade für Kinder. Was bei einem Unfall mit Feuer und Hitze zu beachten ist und was es zu vermeiden gilt, verrät die Krankenkasse AOK.