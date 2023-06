Am Donnerstagabend, 22. Juni, wird es nass in Stormarn, da ist sich der Deutsche Wetterdienst sicher. Erwartet wird das Unwetter ab ungefähr 19 Uhr. „Ab den Abendstunden ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf“, teilt der DWD mit.

Bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter möglich

Dabei könne es zu heftigem Starkregen mit Regenmengen mit um die 40 Liter pro Quadratmeter kommen. Allerdings geht der DWD sogar davon aus, dass die Regenmenge sich punktuell erhöht. Es sei regional sogar mit bis zu 150 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Es sei davon auszugehen, dass der zum Teil extreme Starkregen über Stunden anhalten könne.

Unter anderem seien Überflutungen von Straßen und Kellern sowie örtliche Überschwemmungen möglich. Laut DWD solle man während des Unwetters den Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden..