Eine Person verletzt Unfall in Bad Oldesloe: Pkw kollidiert mit Ausleger eines Traktors Von Patrick Niemeier | 16.08.2022, 13:39 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache senkten sich in Bad Oldesloe die hydraulisch hochgeklappten Ausleger eines Striegels, der an einem Traktor befestigt war. In diesem Moment kam den Gespann ein Toyota entgegen.