Der Zaun am Gehweg vor der Stadtschule in Bad Oldesloe wurde bei dem Unfall zerstört Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Unfall in Bad Oldesloe Pkw-Fahrer fährt durch Zaun vor einer Schule in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 30.11.2022, 08:48 Uhr

Was ist vor der Stadtschule in Bad Oldesloe geschehen? Das fragten sich so manche Eltern, die ihre Kinder nach dem Wochenende zur Schule brachten. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.