Für gewöhnlich ist die Fahrstrecke in der Ausfahrt der A21 Richtung Bad Oldesloe gut zu meistern. Anders verhält es sich allerdings, wenn Geschwindigkeit und eventuelle Unachtsamkeit zusammenkommen. Bei Unfällen wie diesen kann es daher äußerst hilfreich sein, wenn einer der Beteiligten in der Lage ist, sich bemerkbar zu machen.

Gegen 23.15 Uhr kam am Samstagabend, 19. August, genau dieser Umstand zum Tragen. Nachdem über den Notruf ein Unfall mit mehreren Verletzten gemeldet wurde, schickte die Integrierte Leitstelle drei Rettungswagen, einen Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe zur Autobahnabfahrt.

Unfall auf der A21: Das verunglückte Fahrzeug ist erst nicht zu sehen

Vor Ort trafen die ersten eintreffenden Polizeibeamten und Hilfskräfte auf Personen, die offenbar aus dem Unfallfahrzeug stammten. Anderenfalls hätte sich die Suche nach dem Unfallfahrzeug recht schwierig gestaltet. Nur eine Fahrspur im Gras, ein wenig aufgewühlter Erdboden und ein kleines Loch im Bewuchs zwischen Auf- und Abfahrtsbereich gaben einen Hinweis auf den Verbleib des Unfallwagens.

Das Fahrzeug selbst, eine Mercedes A-Klasse, stand einige Meter tief im dicht bewachsenen Grün. Was war passiert? Laut ersten Informationen der Polizei befuhr ein 38-jährige Fahrer den, mit insgesamt fünf Personen besetzten, Mercedes auf der A21 in Richtung Schwarzenbek. An der Abfahrt Bad Oldesloe Süd wollte er offenbar die Autobahn verlassen.

Unfall A21: Mercedes-Fahrer verliert Kontrolle über den Wagen

Nach dem Einfahren in die Abfahrt hat er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Mercedes verloren und fuhr mit wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Grünfläche. Nach einigen Metern geriet er in den Grünbewuchs und kollidierte dort mit mehreren Büschen und Bäumen. Erst einige Meter und gefällte Hölzer später kam der Mercedes stark beschädigt zum Stillstand. Von den fünf Fahrzeuginsassen wurden vier Personen verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in Kliniken gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe leuchtete die uneinsichtige Unfallstelle aus und überprüfte den Unfallwagen auf auslaufende Betriebsstoffe. Außerdem trennten sie den Mercedes von der Batterie. Die Autobahnabfahrt war während der Versorgung der Verletzten für etwa eine Stunde gesperrt. Das verunglückte Fahrzeug wurde in der Nacht nicht mehr geborgen. Dies soll bei Tageslicht, und nach Abklärung ob für die Bergung weitere Bäume gefällt werden müssen, nachgeholt werden. Der Mercedes dürfte einen Totalschaden erlitten haben.