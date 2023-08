Umweltschutz am Herrenteich Wie ein Projekt das Artensterben in Reinfelder Gewässern stoppen soll Von Frauke Schlüter-Hürtler | 23.08.2023, 16:39 Uhr Trübes Wasser: Das „VerTe“-Pojekt untersucht die Verschmutzung der Reinfelder Teiche und deren Zuflüsse. Foto: Frauke Schlüter-Hürtler up-down up-down

Schadstoffe, Blaualgen, schlechte Wasserqualität: Forscher haben am Herrenteich in Reinfeld jetzt einen Bauwagen mit einem mobilen Labor aufgestellt, um dem Problem-Gewässer regelmäßig Proben zu entnehmen. Wissenschaftlerin Ivonne Stresius jetzt große Hoffnungen in das Forschungsprojekt, das jetzt begonnen hat.