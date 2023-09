„Lottrige Outfits“ verbieten? Schuluniform: So denken Oldesloer Jugendliche über eine Kleiderordnung Von Leni Preiss | 12.09.2023, 17:38 Uhr Die Schülerinnen Pia, Lisa und Amy (v.li.) können nicht viel mit dem Gedanken anfangen, dass Jugendliche im Unterricht Uniformen tragen. Foto: Leni Preiss up-down up-down

Die Bundeselternvorsitzende will am liebsten „lottrige Kleidung“ an Schulen verbieten. Doch was halten die Schüler davon? In Bad Oldesloe hat das Stormarner Tageblatt (shz.de) Jugendliche nach ihrer Meinung über die Forderung nach einer strikten Kleiderordnung gefragt.