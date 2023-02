Pakete über Pakete: Insgesamt konnte der Sportverein sieben Sprinter mit Spenden füllen. Foto: Önder Karanfil up-down up-down Sieben Sprinter gefüllt Türkspor Bad Oldesloe sammelt Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei Von Joshua Hirschfeld | 08.02.2023, 16:30 Uhr

In aller Eile hat der Oldesloer Sportverein Türkspor eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei aus dem Boden gestampft. Rund 150 Menschen gaben am Dienstag auf dem Vereinsgelände Jacken, Decken und Schlafsäcke ab.