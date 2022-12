Ein strategischer Enerigemanager hätte aus Sicht von SPD, Grünen, Linke und Stadtfraktion der Stadt viel Geld sparen können. Foto: IMAGO/Roman Möbius up-down up-down Mit Klimaschutz verwechselt Trotz Energiekrise: Bad Oldesloe verzichtet auf Energiemanager Von Patrick Niemeier | 12.12.2022, 14:34 Uhr

Der Finanzausschuss in Bad Oldesloe streicht die Stelle für einen strategischen Energiemanager. Die Grünen sind entsetzt. „Das ist dumme Haushaltspolitik“, schimpfte Lokalpolitiker Wilfried Janson, vor allem, weil die Idee an bürokratischen Gründen scheiterte. Was ist passiert? Und wissen Lokalpolitiker eigentlich, was ein Klimaschutzmanager macht?