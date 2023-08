In Barnitz bei Reinfeld Schubkarrenrennen und Stiefelweitwurf: Das steckt hinter den neuen „Trave Games“ Von Lina Wüstenberg | 18.08.2023, 12:50 Uhr Noch ist der Sportplatz in Groß Barnitz leer, aber in zwei Wochen starten dort die ersten Barnitzer Trave Games. Foto: Lina Wüstenberg up-down up-down

Aus einer Idee wird in zwei Wochen Wirklichkeit – am Samstag, 2. September findet in Stormarn die Premiere der 1. Barnitzer „Trave Games“ statt. Alina Vollmer von der Feuerwehr Barnitz erklärt, welche außergewöhnlichen Sportarten gezeigt werden.