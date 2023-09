Trauer, Tod und Sterben Hospiz-Fachtag in Bad Oldesloe: Warum die Konfrontation mit dem Lebensende bereichernd sein kann Von Nora Schwarz | 24.09.2023, 12:57 Uhr Sabine Tiedtke und Karsten Wendt waren am Samstag Teil des Hospiz- und Palliativtages in Bad Oldesloe. Foto: Nora Schwarz up-down up-down

Die Würde des Menschen ist unantastbar – auch im Sterben. Die Begegnungen in dieser letzten Phase des Lebens zeugen von Abschied und Neubeginn, von Fröhlichkeit und Lachen, von Trauer, Schmerz und Wut. Die Hospiz- und Palliativarbeit ist daher immer durchzogen von Zweifeln und Unsicherheit, aber auch von Hoffnung und großem Vertrauen. All das war Thema bei einer Fachtagung in Bad Oldesloe