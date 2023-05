Uwe Franzki ist neuer Vorsitzender des THC Bad Oldesloe. Foto: Nico von Hausen up-down up-down Saisonstart im Kurpark THC Bad Oldesloe: Der neue Vorsitzende und das Hoffen auf eine Tennishalle Von Nico von Hausen | 10.05.2023, 14:28 Uhr

Der THC Blau-Weiß Bad Oldesloe ist im Kurpark in die neue Saison gestartet. Langfristig hofft der Verein rund um den neuen Vorsitzenden Uwe Franzki auf eine eigene Tennishalle in der Kreisstadt. Beim Saisonstart wurde außerdem für die an Krebs erkrankte Eleonora aus Bad Oldesloe gesammelt.