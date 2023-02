Kommt bald Tempo 30 auf allen Straßen in Bad Oldesloe? Die Diskussion nimmt wieder Fahrt auf Foto: imago/Michael Gstettenbauer up-down up-down Vorstoß auf Städtetag Tempo 30 in ganz Bad Oldesloe: Diskussion nimmt wieder Fahrt auf Von Patrick Niemeier | 02.02.2023, 14:48 Uhr

Vorstoß des deutschen Städtetags trifft in Bad Oldesloe auf offene Ohren. Schon länger wurde immer wieder über Tempo 30 auch auf großen Hauptverkehrsstraßen diskutiert. Doch mehrfach scheiterte die Initiative am Einspruch des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. In der Vergangenheit mussten Tempo-30-Schilder sogar wieder abgebaut werden.