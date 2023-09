Netflix und Chill „Gilmore Girls“, „Suits“ und Co: So beeinflussen Serien die Berufswahl junger Menschen Von Leni Preiss | 22.09.2023, 12:44 Uhr Logo NEO Bad Oldesloe: Finn Gumps (v.l.), Felix Kranik, Till Wöttker meinen, dass nicht nur Serien, sondern auch Influencer und Youtuber Einfluss haben können. Foto: Leni Preiss up-down up-down

Netflix and Chill: gemütlich auf dem Sofa sitzen und sich von seiner Lieblingsserie inspirieren lassen – vielleicht sogar zu großen Lebensentscheidungen? Streaming Dienste sind in den vergangenen Jahren immer wichtiger für uns geworden. Aber in welchem Maße können sie uns wirklich beeinflussen? Wir haben in Bad Oldesloe mal nachgefragt.