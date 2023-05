Die richtige Ausbildung für die Kinder: Die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe bietet einen Online-Elternabend an. Foto: Agentur für Arbeit up-down up-down Agentur für Arbeit Elternabend: So gelingt die Suche nach einem Ausbildungsplatz für die Kinder Von Finn Fischer | 22.05.2023, 13:50 Uhr

An einem Elternabend will die Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe Erziehungsberechtigten einen Leitfaden an die Hand geben, wie die Kinder bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt werden können.