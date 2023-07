Die Anzeigetafel im Bahnhof Bad Oldesloe verrät es: Die Züge von und nach Neumünster und Bad Segeberg fallen am Abend des 5. Juli aus. Foto: Nico von Hausen. up-down up-down Sturmtief „Poly“ Nordbahn Bad Oldesloe - Neumünster: Sturm sorgt für Zugausfälle Von Patrick Niemeier | 05.07.2023, 18:44 Uhr

Das Sturmtief „Poly“ hat auch Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Die Nordbahn gab am Abend bekannt, dass sie ihren Betrieb am Abend aussetzt. Betroffen ist auch die Linie RB82 zwischen Bad Oldesloe - Bad Segeberg - Neumünster. Was Pendler und Reisende wissen müssen.