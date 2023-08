Henning Görtz im Interview So denkt Stormarns Landrat über Fehmarnbelt, AfD, Klimaanpassung und die Kreisfinanzen Von Patrick Niemeier | 30.08.2023, 17:12 Uhr Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz Foto: Kreis Stormarn up-down up-down

Welchen Herausforderungen muss sich der Kreis Stormarn in den nächsten Monaten und Jahren stellen? Welche Chancen gibt es? Wie läuft das Klimaanpassungsmanagement in Stormarn und was sagt der Landrat zum Güterverkehr in Stormarn. Das Sommerinterview mit Henning Görtz liefert Antworten.