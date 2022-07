Die Reiseberaterinnen Stefanie Hübner (links) und Claudia Kirste-Schlecht vom Tui Reisecenter in Bad Oldesloe haben bisher eine gute Urlaubssaison erlebt. FOTO: Marcel Nass up-down up-down Trotz hoher Preise Stormarner fliegen im Sommer wieder gerne in den Urlaub Von Marcel Nass | 21.07.2022, 14:06 Uhr

Die Reisebüros in Stormarn verbuchen in diesem Sommer viele Anfragen. Besonders Reisen nach Spanien, Griechenland und in die Türkei sind beliebt. Die Kunden lassen sich dabei zum Teil auch nicht von hohen Preisen abschrecken.