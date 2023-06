Immer mehr Menschen leiden unter Heuschnupfen. Foto: AOK/hfr up-down up-down Pollenallergie Stormarn: Was der Klimawandel mit der Heuschnupfen-Saison zu tun hat Von Nora Schwarz | 29.06.2023, 16:10 Uhr

Fenster bleiben geschlossen, Kleidung wird abgebürstet und Haare werden häufiger gewaschen: im Zusammenspiel sind das drei Faktoren, die eindeutig darauf hinweisen, dass die Heuschnupfen-Saison in vollem Gange ist. Warum aber wird diese Zeit immer länger und warum leiden immer mehr Menschen in Stormarn unter der allergischen Reaktion? Und was hat der Klimawandel damit zu tun?