Gilt im Kreis eine Aufstallungspflicht, dürfen auch Freilandhühner nur noch im Stall gehalten werden. FOTO: Marcel Nass up-down up-down Vogelkrankheit in Stormarn So stellen sich Hühnerhöfe auf den Ausbruch der Geflügelpest ein Von Marcel Nass | 05.08.2022, 08:30 Uhr

Am 26. Juli wurde in Großhansdorf ein infizierter Wildvogel gefunden. Das versetzt landwirtschaftliche Betriebe in Stormarn in Alarmbereitschaft. Eine Aufstallungspflicht für Tiere besteht allerdings noch nicht.