Erneuerbare Energien Nah- und Fernwärme Stormarn: Was genau ist eigentlich ein Wärmenetz? Von Sina Lea Riebe | 13.10.2023, 16:39 Uhr

Die kommunale Wärmeplanung steht bei vielen Gemeinden bereits auf der Agenda – einige haben erste Schritte vorgestellt, andere suchen noch nach Projektbüros. Auch in Stormarn ist viel die Rede von Wärmenetzen, Nah-, Fern- und Abwärme. Doch was bedeutet das am Ende eigentlich?