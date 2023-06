Die Initiatoren und Organisatoren vom Kreissportverband und des Kreises Stormarn freuen sich auf die Delegation aus Tadschikistan. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Sportler aus Tadschikistan erwartet Stormarn bereitet sich auf die Special Olympics World Games vor Von Susanne Rohde-Posern | 08.06.2023, 15:28 Uhr

Der Kreis Stormarn freut sich auf sportliche Gäste aus Tadschikistan. Während der „Special Olympics World Games“ wird eine Abordnung aus Tadschikistan in Stormarn untergebracht werden. Ein umfangreiches Programm ist geplant. Und der Kreispräsident freut sich über die Teilnahme an der Eröffnungsfeier in Berlin.