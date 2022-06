Michael Szpitalny (li.) und Marvin Rau bauen in Meddewade bei Bad Oldesloe E-Motorräder in Retro-Optik FOTO: Finn Fischer Verkehrswende in Stormarn Start-up baut elektrische Retro-Motorräder in Meddewarde Von Finn Fischer | 08.06.2022, 17:29 Uhr

Zwei Schulfreunde haben in einer Hinterhof-Werkstatt in Meddewade zwei E-Motorrad-Prototypen gebaut. Die ersten 50 Exemplare, die nachhaltig und regional produziert werden sollen, gehen ab sofort in den Verkauf.