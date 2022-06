Wie viele Hunde leben in Oldesloer Haushalten? Das soll in Zukunft auch kontrolliert werden können (Symbolfoto). FOTO: Markus W. Lambrecht via www.imago-images.de Die große Hunde-Zählung Stadt Bad Oldesloe will Angaben zur Hundesteuer kontrollieren Von Patrick Niemeier | 31.05.2022, 15:53 Uhr

Wer einen Hund in Bad Oldesloe besitzt, muss sich in Zukunft darauf gefasst machen, dass seine Angaben zur Hundehaltung kontrolliert werden. Die Hundesteuer-Satzung in der Kreisstadt ist entsprechend geändert worden.