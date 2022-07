Die sommerliche Fußgängerzone in Bad Oldesloe mit der Vogelschießen-Dekoration und Blumenampeln. FOTO: Patrick Niemeier up-down up-down Wimpelketten-Diskussion Stadt Bad Oldesloe offen für Deko-Ideen für die Fußgängerzone Von Patrick Niemeier | 15.07.2022, 12:27 Uhr

Warum hängen die bunten Wimpel in Bad Oldesloe eigentlich nur rund um das Vogelschießen-Fest in den Sommermonaten in der Fußgängerzone? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Wochen eine Reihe Oldesloer. Die Stadtverwaltung reagiert mittlerweile offen für die Ideen.