Mehmet Dalkilinc und Marion Meyer teilen sich den SPD-Kreisvorsitz und bitten alle Stormarner, sich an der Gestaltung des Wahlprogramms zu beteiligen. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Kommunalwahl 2023 SPD Stormarn will Nicht-Mitglieder an Programmdebatte beteiligen Von Finn Fischer | 21.10.2022, 13:51 Uhr

Zur Kommunalwahl 2023 will die SPD in Stormarn ihr Wahlprogramm möglichst mit allen Mitgliedern abstimmen und kündigt eine „breite Programmdebatte“ an. Warum diesmal die Basis stärker eingebunden wird und sich auch Nicht-Mitglieder beteiligen können, erklärt die SPD Kreisspitze.