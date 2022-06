Für mehr günstige Wohnungen berät die Politik den Einstieg in den kommunalen Wohnungsbau FOTO: Daniel Bockwoldt Teure Mieten in Bad Oldesloe Sonderausschuss soll über kommunalen Wohnungsbau beraten Von Finn Fischer | 17.06.2022, 13:38 Uhr

In einer Sondersitzung will der Oldesloer Wirtschafts- und Planungsausschuss über die Ziele eines möglichen Einstiegs der Stadt in den kommunalen Wohnungsbau beraten