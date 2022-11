Das Weihnachtsmannwecken in Bad Oldesloe Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Weihnachtsmarkt startet So wird der Weihnachtsmann in Bad Oldesloe geweckt Von Patrick Niemeier | 18.11.2022, 18:43 Uhr | Update vor 52 Min.

Das spektakuläre Weihnachtsmannwecken in Bad Oldesloe kehrt nach zwei Jahren Coronapause zurück. Und auch der Weihnachtsmarkt vor dem KuB in Bad Oldesloe soll sein Comeback feiern. Alles zum Auftakt in die Vorweihnachtszeit in der Stormarner Kreisstadt bei uns im Artikel.