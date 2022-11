So wird es in Stormarner Bars und Restaurants bei der diesjährigen WM nicht überall aussehen. Einige Gastronomen verzichten darauf, die Spiele der WM zu zeigen. Foto: Lisa Bohlander up-down up-down Umstrittene Fußball-WM in Katar Zeigen oder nicht zeigen? So gehen Stormarner Gastronomen mit der WM um Von Joshua Hirschfeld | 22.11.2022, 15:09 Uhr

Forderungen nach einem Boykott begleiten die WM in Katar. In den Restaurants und Sportbars in Stormarn ist davon allerdings wenig zu spüren. Die Gastronomen, die die Spiele nicht zeigen, nennen dafür verschiedenste Gründe. Ein gezielter Boykott ist nicht dabei.