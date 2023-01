Die Polizei in Stormarn rückte in der Silvesternacht zu 33 Einsätzen mit Silvesterbezug aus. Foto: imago/Maximilian Koch up-down up-down Streit, Ruhestörung und Feuer Silvester in Stormarn: Polizei vermeldet „lebhafte“ Silvesternacht Von Patrick Niemeier | 01.01.2023, 13:01 Uhr

Die Einsatzzahlen der Polizei in Stormarn an Silvester 2022/2023 lagen über denen des Vorjahres. Die meisten Einsätze seien laut Polizeisprecherin Sandra Kilian typisch für Silvesternächte. Was genau passierte zwischen dem Silvesterabend und Neujahrsmorgen in Stormarn?