Der Fahrer war im Wagen eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden. Foto: MOPICS up-down up-down Kreis Stormarn Schwerer Unfall in Rümpel: Mann verliert Kontrolle über Auto und prallt gegen Baum Von MOPICS | 06.04.2023, 07:28 Uhr

In Rümpel im Kreis Storman ist ein 32-jähriger Autofahrer am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er kam mit schweren Verletzungen in Krankenhaus.