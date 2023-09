Einigung mit dem Land Schlagloch-Piste: Marode Landesstraße 71 in Reinfeld soll saniert werden Von Frauke Schlüter-Hürtler | 05.09.2023, 14:42 Uhr Schlaglöcher und Risse: Die marode Landesstraße 71 in Reinfeld soll bald saniert werden Foto: Frauke Schlüter-Hürdler up-down up-down

Schlaglöcher, Risse, Stolperfallen: Die Landesstraße 71 in Reinfeld ist seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand. Jetzt gibt es eine Einigung darüber, wer für die Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro für die Sanierung aufkommen wird. Es gibt sogar einen Zeitplan.