Der Präsident des RC Bad Oldesloe, Achim Kupke (Mitte), gratulierte Dieter Scholz und Susanne Rahn-Marx zum Gewinn der „Stormarn Open“. FOTO: RC Bad Oldesloe up-down up-down Spende an die Draußen-Schule Rotarier sammeln mit Golfturnier 5.000 Euro für Schulprojekt in Reinfeld Von Finn Fischer | 04.08.2022, 15:47 Uhr

Nachdem der Oldesloer Rotary Club nach dem ersten Wohltätigkeits-Golfturnier vor einem Jahr 7.000 Euro an Opfer der Flutkatastrophe im Arthal spendete, gehen die Erlöse diesmal an eine Schule in Reinfeld, die sich ein besonderes Projekt ausgedacht hat.