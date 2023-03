Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Batterien aus einer Lagerhalle in Reinfeld gestohlen. Die Kripo ermittelt nun. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Einbruch im Kreis Stormarn Lagerhalle in Reinfeld: Täter stehlen 64.500 Euro teure Lithium-Batterien Von Susanne Link | 13.03.2023, 13:46 Uhr

Die Polizei versucht einen Einbruch in Reinfeld mithilfe von Zeugen aufzuklären. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Voßfelder Straße gesehen hat, kann sich mit Hinweisen an die Ermittler wenden.