Das Rathaus in Reinfeld. Die Stadt ist fest in der Hand der CDU, die auf 34,8 Prozent der Stimmen kam. Kommunalwahl 2023 Reinfeld: CDU ist der klare Sieger der Wahl in der Karpfenstadt Von Frauke Schlüter-Hürtler | 15.05.2023

Die CDU konnte in Reinfeld ihr gutes Ergebnis noch weiter verbessern und kommt auf jetzt 34,8 Prozent der Stimmen. Alle anderen Parteien mussten sich mit Verlusten beschäftigen. Bis auf die Linke. Die trat das erste Mal an und holte direkt einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung.