Eine Wanderratte wandert über einen öffentlichen Wanderweg. In Bad Oldesloe wurden laut Bürgern zuletzt immer häufiger Ratten gesehen. Foto: imago/blickwinkel up-down up-down Rattenplage in Bad Oldesloe? Oldesloer sichten viele Ratten: Das sagt der Bürgermeister Von Patrick Niemeier | 05.12.2022, 15:05 Uhr | Update vor 21 Min.

Immer wieder beschweren sich Bürger in Bad Oldesloe darüber, dass sie deutlich mehr Ratten als in der Vergangenheit sichten. Auch über deren Herkunft gibt es Spekulationen. Was ist an dem Thema dran und was sagt Bürgermeister Jörg Lembke?