2700 Kilometer bis nach Málaga Dierk Espe aus Bad Oldesloe fährt mit dem Fahrrad nach Spanien Von Nico von Hausen | 16.08.2023, 14:31 Uhr Dierk Espe am Starttag seiner Radtour nach Málaga. Foto: Nico von Hausen

Aus einer Schnapsidee wird die längste Radtour seines Lebens: Dierk Espe aus Bad Oldesloe ist mit dem Fahrrad in Richtung Spanien unterwegs. Was ihn antreibt und worauf er sich am meisten freut, hat er shz.de vor der Tour verraten.